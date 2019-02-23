واژگونی پژو در نور ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت: درپی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور روستایی "تسبیح کلا" در شهرستان نور بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی "بنفشه ده" به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان مازندران، افزود: در این حادثه که بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به وقوع پیوست، یکی از این خودروها با ۴ سرنشین واژگون شد و بر اثر این حادثه یکی از سرنشینان خودروی واژگون شده در دم جان باخت و سرنشینان دیگر آن مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مصدومان این حادثه توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند، اظهار داشت: علت حادثه در دست بررسی است.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه از عوامل اصلی بروز حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن سرعت غیر مجاز و عدم توجه به جلو است به کلیه رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و رعایت حق تقدم عبور، ضمن نمایش فرهنگ اجتماعی خود ضریب ایمنی را بالا برده تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.