سوریه در اجلاس منطقه ای بغداد شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع که نامی از آن برده نشده است درگفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: سوریه در اجلاس بغداد شرکت می کند.

وی افزود : موضع آمریکا درمورد رایزنی با سوریه درباره عراق "گامی جسورانه در مسیر صحیح به شمار می رود و این امر مذاکراتی را در بر می گیرد که شامل همه مشکلات منطقه می شود زیرا همه آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و به صورت مثبت یا منفی بر یکدیگر تاثیر می گذارند".

دولت عراق روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور در نمیه ماه مارس آتی در شهر بغداد میزبان اجلاسی بین المللی برای حمایت از آشتی ملی و امنیت درعراق خواهد بود که در آن کشورهای آمریکا، سوریه و ایران شرکت خواهند داشت. پنج عضو دایم شورای امنیت و کشورهای همجوارعراق به این اجلاس دعوت شده اند.