فعالیتهای شبکه مجازی دروس حوزوی آغاز شد

مدیر دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این شبکه هم اکنون با تمامی امکانات خود به صورت آزمایشی در شبکه داخلی ساختمانهای این مرکز در دسترس مسئوولین قرار گرفته تا بعد از طی کردن مراحل آزمایشی خود در دسترس عموم قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی افزود: در مرحله اول فعالیت این سایت، دروس حوزوی به صورت تکدرس و غیر رسمی به همراه آزمونها و مراحل آموزشی در اختیار عموم قرار گرفته و در مراحل بعدی و اخذ بازخورد مناسب، دروس حوزه های علمیه خواهران به صورت رسمی به علاقمندان ارائه خواهد شد.