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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

استاندار چهارمحال و بختیاری:

برگزاری اردوهای تیم ملی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

برگزاری اردوهای تیم ملی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری اردوهای تیم ملی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در دیدار با سرپرست فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه برگزاری اردوهای تیم ملی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: برگزاری اردوهای تیم ملی در استان چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ارتقای ورزش استان می شود.

وی بیان کرد: این استان آمادگی لازم برای برگزاری اردوی های تیم ملی را دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برگزاری رقابت های ورزشی کشور در این استان نیز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری قابلیت های بسیار زیادی برای توسعه دارد که بخش ورزش یکی از مهمترین این بخش های قابل توسعه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری دارای استعداد های ورزشی بسیار زیادی است که باید زمینه برای قهرمان پروری این استعداد های ورزشی فراهم شود.

وی بیان کرد: بخش ورزش زمینه های بسیاری زیادی برای توسعه دارد که باید از قابلیت های ورزشی برای ایجاداشتغال در این استان بهره گیری کرد.

کد مطلب 4550140

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