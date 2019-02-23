۱۳ والیبالیست ایرانی در لیگ های جهانی بازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین داوری ظهر شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۳ والیبالیست ایرانی در لیگ های جهانی از جمله لیگ های اروپا بازی می کنند، اظهار داشت: ورزش والیبال در کشور توسعه یافت است و قدرت والیبال کشور جهانی شده است.

وی عنوان کرد: لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ در کشور برگزار می شود.

سرپرست فدراسیون والیبال بیان کرد: این رقابت ها به میزبانی اردبیل وارومیه برگزار می شود.

وی بیان کرد: برگزاری این رقابت های نقش مهمی در ارتقای ورزش والیبال در سطح کشور دارد.

سرپرست فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه برگزاری طرح های استعداد یابی از مهمترین برنامه های فدراسیون والیبال است، بیان کرد: در استان ها ورزشکاران مستعد رشته ورزشی والیبال شناسایی می شوند و جذب می شوند.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند کشور در بخش ورزش است.