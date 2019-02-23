برگزاری آزمون شبیه ساز کنکور در کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان روز جمعه مورخ سه اسفند از ساعت ۸:۳۰ آزمون شبیه ساز کنکور با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم در دو حوزه پسران (کانون فرهنگی و تربیتی کوثر) و دختران (مدرسه شهید میاندره) برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کردکوی در حاشیه بازدید این آزمون گفت: این آزمون شبیه ساز کنکور ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های تجربی، انسانی و ریاضی است.

امید شهریاری، هم چنین به اهداف اجرای آزمون اشاره کرد و گفت: شناسایی نقاط ضعف و قوت، آمادگی کامل برای کنکور و استفاده از تجربیات و جمع بندی مطالب و آمادگی روحی و روانی برای شرکت در کنکور سال جاری از مهم ترین اهداف برگزاری این برنامه است.

وی همچنین از تدارک برنامه های مختلف برای ارتقاء رتبه قبولی در کنکور در بین دانش آموزان این شهرستان خبر داد.

شهریاری افزود: کنکور همواره برای خانواده ها یک دغدغه است و سعی داریم تا برنامه ریزی اصولی و استفاده از تجارب استان های موفق سبب موفقیت بیشتر دانش آموزان شویم.