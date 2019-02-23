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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

معاون صنایع دستی و گردشگری استان تهران خبر داد

برگزاری مراسم اعطای دومین نشان اعتماد به فروشگاه‌های صنایع دستی

برگزاری مراسم اعطای دومین نشان اعتماد به فروشگاه‌های صنایع دستی

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: دومین دوره مراسم نشان اعتماد فروشگاهی تهران در موزه فرش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران محمد انشایی با اعلام این خبر گفت: در این دوره تعداد ۱۸ فروشگاه از فروشگاه هایی که تحت نظارت و بازرسی کارشناسان معاونت صنایع دستی استان تهران قرار گرفت حائز شرایط اعطای نشان تشخیص داده شدند در این مراسم که در موزه فرش برگزار می می شود گواهینامه آنها اعطا خواهد شد.

انشایی ادامه داد: این تعداد برگزیده از بین ۳۰ فروشگاه معرفی شده حائز شرایط انتخاب شدند. تا با دریافت این نشان بر اساس قوانین به ارائه صنایع دستی ساخت تهران بپردازند.

او افزود: شرایط احراز گواهینامه نشان اعتماد ملی فروشگاهی شامل تکریم مشتری، رعایت استانداردهای فروشگاهی، عدم فروش اجناس خارجی، رعایت انصاف در تصفیه حساب با صنعتگران، شهرت و سلیقه فروشگاه داری و....است.

این مراسم روز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۰در موزه فرش به آدرس خیابان کارگر شمالی تقاطع دکتر فاطمی برگزار می شود.

کد مطلب 4550152
فاطمه کریمی

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