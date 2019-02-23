به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران محمد انشایی با اعلام این خبر گفت: در این دوره تعداد ۱۸ فروشگاه از فروشگاه هایی که تحت نظارت و بازرسی کارشناسان معاونت صنایع دستی استان تهران قرار گرفت حائز شرایط اعطای نشان تشخیص داده شدند در این مراسم که در موزه فرش برگزار می می شود گواهینامه آنها اعطا خواهد شد.

انشایی ادامه داد: این تعداد برگزیده از بین ۳۰ فروشگاه معرفی شده حائز شرایط انتخاب شدند. تا با دریافت این نشان بر اساس قوانین به ارائه صنایع دستی ساخت تهران بپردازند.

او افزود: شرایط احراز گواهینامه نشان اعتماد ملی فروشگاهی شامل تکریم مشتری، رعایت استانداردهای فروشگاهی، عدم فروش اجناس خارجی، رعایت انصاف در تصفیه حساب با صنعتگران، شهرت و سلیقه فروشگاه داری و....است.

این مراسم روز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۰در موزه فرش به آدرس خیابان کارگر شمالی تقاطع دکتر فاطمی برگزار می شود.