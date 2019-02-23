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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

فرمانی که ملک سلمان قبل از خروج از عربستان درباره ولیعهد صادر کرد

فرمانی که ملک سلمان قبل از خروج از عربستان درباره ولیعهد صادر کرد

پادشاه عربستان لحظاتی قبل از خروج از کشور و سفر به شرم الشیخ مصر برای شرکت در نشست سران عربی-اروپایی، فرمانی درباره محمد بن سلمان ولیعهد این کشور صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان لحظاتی قبل از خروج از کشور و سفر به شرم الشیخ مصر برای شرکت در نشست سران عربی-اروپایی، فرمانی درباره محمد بن سلمان ولیعهد این کشور صادر کرد.

خبرگزاری واس گزارش داد: ملک سلمان قبل از خروج، محمد بن سلمان ولیعهد را مامور اداره کشور و حمایت از منافع ملت عربستان کرد.

ملک سلمان امروز شنبه رهسپار شرم الشیخ برای دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شد. وی ریاست هیات سعودی در نشست سران اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا که از فردا به مدت دو روز در شرم الشیخ مصر برگزار می شود را برعهده دارد.

محورهای این نشست امنیت، مهاجرت و توسعه اقتصادی است و برخی رهبران عربی و اروپایی به علاوه دونالد توسک رئیس شورای اروپا و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است که ملک سلمان از اکتبر ۲۰۱۷ که به روسیه سفر کرد، سفر خارجی نداشته است.

کد مطلب 4550159

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