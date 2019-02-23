نذورات اهدایی مردم به عتبات عالیات افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات کرمان، حسن پلارک در همایش روحانیون ستادهای بازسازی عتبات عالیات کشور به میزبانی کرمان، اظهار کرد: استان کرمان همیشه در تاریخ درخشیده و این خطه همواره دانشمندان، قهرمانان و شخصیتهای برجستهای در تاریخ پر افتخار ایران داشته و سرآمد بوده است.
وی اظهار داشت: بحمدالله در دوران انقلاب اسلامی و بعد از آن شخصیتهایی از کرمان به عنوان مولود انقلاب و یاران واقعی امام (ره) نقشآفرینی کرده و میکنند، اما کرمان یک نقطه شاخص و روشنتر و درخشانتری از خود نشان داد و آن حضور سردار نامی و عزتمند جهان اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی است. ظهور این شخصیت تاریخساز در بین همه مشاهیر استان کرمان سرآمد شد و امروز به عنوان یک شخصیت ارزشمند تاثیرگذار در جهان اسلام و بین جوانان انقلابی و ملل اسلام، به نوعی ثمره صدور انقلابمان شده و با عزت و عظمت و ابهت، افتخار کرمانیان است.
پلارک ادامه داد: ایشان در حال حاضر تنها منتسب به کرمان نیستند، بلکه منتسب به جهان اسلام هستند و کاری که الان در ستادهای بازسازی عتبات انجام میشود، هنر ایشان است.
وی با بیان این که ابتدا ستادی جهت کمک به شیعیان محروم عراق در تهران راهاندازی شد، گفت: این ستاد کمکهای غذایی را تهیه، بسته بندی و به عراق ارسال میکرد که بعد از چند ماه، سردار سلیمانی پیشنهاد دادند این ستاد با توجه به علاقمندی مردم برای بازسازی عتبات، در این زمینه فکری بکند.
تدبیر سردار سلیمانی در امر بازسازی عتبات تاریخساز است
پلارک تصریح کرد: این فرمان منجر به تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در کشور شد و امروز بدون استفاده از بودجه دولتی و تشکیلات حاکمیتی، این ستاد به عنوان تدبیر ایشان به یک شجره تنومند تبدیل شده که در امر عتبات، تاریخساز است.
وی افزود: ستاد عتبات طی پنج سال حرم امام علی (ع) را ۲۰ برابر افزایش داد که این فقط نتیجه اخلاص است چرا که در کشور خودمان شاهدیم برخی پروژهها با بودجه کلان و مدیریت قوی، سالها طول میکشد و به ثمر نمیرسد.
رئیس ستاد عتبات عالیات کشور بیان کرد: در حرم امام حسین (ع) برای طرح توسعه که چهار فاز دارد، در فاز اول، ۱۴ متر زمین کربلا را حفاری کردیم و ضمن برخورد با آبهای زیرزمینی، دور شش هکتار زمین را در عمق ۵۰ متری نوار آببند زدیم و عملا یک سد بسیار بزرگ را ایجاد کردیم.
پلارک با اعلام اینکه تا پایان آبان سال آینده اسکلت کل زیربنا را که ۱۵۰ هزار متر زیربناست، اجرا میکنیم افزود: در حال حاضر ۴۰ هزار متر آن انجام، تونلها به هم وصل شده و فاز اول توسعه تقریبا ۱۴ برابر، فضای حرم موجود را افزایش میدهد که این کارها در تاریخ کربلا و نجف ماندگار است.
وی کاری که در حرم امام حسین (ع) انجام شده را یک معجزه دانست و تصریح کرد: تیم آقای مهاجری در کربلا ستونهای اطراف ضریح مطهر سیدالشهدا که هزار تن بار روی آنها بوده، بدون ذرهای نشست چهارمتر عقب برده و لاغر و مقاوم سازی کردهاند؛ کاری که اهل علم و اهل فن در دنیا عملیاتی شدن آن را باور ندارند.
پلارک افزود: این کار با همه محدودیتهای شدیدی که داشت، جرأت و جسارت میطلبید، مسئولان مربوطه در عراق اجازه حفاری و فونداسیون بیشتر از عمق هشت متر نمیدادند و میگفتند ابدان مطهر شهدا آنجا دفن است، در حالی که مشاوران ما معتقد بودند حداقل باید ۱۰ متر حفاری انجام شود از طرفی زیارت را هم که نمیتوان تعطیل کرد؛ فلذا در کنار انبوه جمعیت زائر، باید کارهای فنی و مهندسی هم انجام میشد.
پلارک در ادامه گفت: با شروع حفاری سطح آب یک و نیم متر بالا میآمد ولی وقتی چال شمعها را میزدند و میخواستند سبدها را بگذارند و بتن ریزی کنند و شمعها را بگذارند، آبها به مرخصی میرفتند، این چهار تا ستون به همین منوال مقاوم سازی شدند و گنبد هزار تنی را نگهداشتند و ستونها الان برای نصب گنبد جدید که در کرمان طراحی و ساخته شده، آمادگی دارند.
گنبد جدید حرم امام حسین(ع) در مقطع زمانی زعامت حضرت آیت الله خامنهای نصب میشود
رئیس ستاد عتبات عالیات کشور افزود: گنبد جدید حرم مطهر امام حسین (ع) که در کرمان ساخته میشود و مراحل پایانی را طی میکند، بعد از سالهای متمادی توسط شیعیان ایران در مقطع زمانی زعامت حضرت آیت الله خامنهای در کربلا بر روضه منوره نصب میشود.
وی تصریح کرد: دانشگاههای اروپایی که این مسائل را رصد میکنند، به این پروژه به عنوان یک پایلوت آموزشی نگاه میکنند هر چند معتقدند این کار با محاسبات فنی مهندسی نشدنی است.
پلارک افزود: در کاظمین هم در سالروز تولد حضرت زهرا (س) مراسم افتتاح دو شبستان بزرگ و زیبا را داریم که چهار برابر فضای زیارتی حرم را افزایش دادهاند؛ در سامرا هم اول حرم را که در اثر انفجار تخریب شده بود، بازسازی کردیم و فرصت نشد حرم را توسعه دهیم، ۲۰ روز قبل توافقنامهای برای توسعه حرم مطهر در سامرا نوشتیم که طراحی آن نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه شعاع توسعه در اطراف حرم را ۲۰۰ متر گرفته بودیم، افزود: وقتی به حضرت آقا گزارش دادیم، ایشان فرمودند کم است و تا شعاع ۳۰۰ متری توسعه دهید، طرح را برای شعاع ۳۰۰ متری آماده کردیم، بعداً متوجه شدیم با طرح جامع شهری که یک شرکت ایتالیایی در سامرا اجرا میکرد، کاملا منطبق است.
حضور روحانیت در بدنه ستاد عتبات، مبارک و منشأ اثر است
وی الحاق روحانیت به بدنه ستاد بازسازی عتبات عالیات را مبارک و منشأ اثر دانست و گفت: حضور روحانیون برای ما حکم شارژی دارد که خستگی را از بین میبرد و مایه خیر و برکت و مطمئنأ تدبیر الهی و خواست اهل بیت (ع) بوده است.
پلارک خطاب به روحانیون حاضر در همایش تاکید کرد: امروز نسبت به سه سال قبل بیشتر به وجود شما در کنار خودمان نیازمندیم، کشور شرایط مناسبی ندارد، هزینههای ما سه برابر شده و هزینهکردهایمان ارزی است و از طرفی با یک موج مخالفت در همه ابعاد توسط دوست و دشمن مواجه شدهایم که شما روحانیون باید روی آن کار کنید.
وی افزود: از سلبریتیها تا دیگران گاهی اظهار نظرهایی میکنند که بیشتر ناشی از عدم آگاهی است و با اینها باید با تدبیر برخورد کرد، جلوی رشد تشکیکات را باید گرفت و به جذب منتقدان پرداخت؛ همانگونه که کاری مانند برنامه «نشان ارادت» از سیمای جمهوری اسلامی که بسیار موثر و مفید بود.
پلارک بیان کرد: تجربه گرانقدری که ما در ستاد عتبات کسب کردیم این است که در عشق و ارادت مردم از هر قشر و طبقهای نسبت به اهل بیت (ع) و خصوصاً امام حسین (ع) ذرهای تردید نیست.
وی یادآور شد: هزینه ستونهای حرم امام حسین (ع) به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان یک فرد آملی پرداخت کرد، یک فرد یزدی همه سنگها و کاشی و سرامیک مورد نیاز ما در بازسازی و توسعه عتبات را تقبل کرده و مردم با کمکهای ریز و درشت خود ما را تنها نگذاشتند، اینها با برکاتی که خداوند به آنها داده، آخرت خود را تامین میکنند.
پلارک در پایان گفت: شما روحانیون بزرگوار دامنه اطلاع رسانی در این زمینه را باید گستردهتر کنید، امروز علیرغم رکود و مشکلات اقتصادی، نذورات اهدایی مردم به عتبات بیشتر شده چرا که بسیاری از آنان اینگونه بذل و بخششها را موجب برکت زندگی و سلامتی خود و خانواده شان می دانند.
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