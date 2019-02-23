بیشترین اولویت در نظام بازرسی بحث پیشگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهرابی فراهانی بعدازظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل بازرسی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: بازرسان نباید در امور مدیران اجرایی دخالت کنند و مدیران نیز باید با حرکت در ریل قانون و بهره گیری از میز خدمت، بهترین و شایسته‌ترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

وی بیان داشت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سازمان بازرسی به شدت و با قاطعیت تمام با متخلفان برخورد می‌کند.

شهرابی فراهانی با بیان اینکه نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین یکی از مهمترین وظایف سازمان بازرسی است، گفت: بازرسان با تذکرهای به موقع و لازم از بروز خطا و فساد در ادارات پیشگیری کنند.

وی تصریح کرد: بازرسان باید بیشتر به دنبال ارشاد مدیران باشند، مدیران هم به وظایف قانونی خود عمل کنند.

شهرابی فراهانی با اشاره به وجودتعامل مناسب میان بازرسی و دیگر دستگاههای اجرایی کهگیلویه وبویراحمد، گفت: وجود تعامل به پیشرفت مناسب کارها و افزایش قانون گرایی کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم غلامحسین کرمی به عنوان رئیس جدید سازمان بازرسی استان معرفی و از خدمات مهدی تقوی تقدیر شد.