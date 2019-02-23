تعداد کم تیم ها در نخستین دوره لیگ برتر کوراش کشور

محمد وحید پور اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح کیفی مسابقات بالا بود، اظهار کرد: اکثر رقبا از ملی پوشان و مقام آوران جهانی و آسیایی بودند و همین امر به جذابیت مسابقات می افزود و سبب شد کوراش کاران رقابتی نزدیک و حساس داشته باشند.

وحید پور اسفندیاری ابراز امیدواری کرد با انعکاس رقابت های امسال سال آینده تیم های بیشتری در مسابقات حضور داشته باشند و با برگزاری لیگ جوانان و نوجوانان برای پشتوانه سازی تیم ملی گام های موثری برداشته شود.

وی انجمن کوراش را انجمنی نوپا دانست و تصریح کرد: استارت کار زده شده، کوراش کاران مستعد و توانمند هستند .

وی به پتانسیل نمایندگان خراسان شمالی در این رشته ورزشی اشاره و تاکید کرد: تیم مجتمع اسفراین از خراسان شمالی تیمی با کیفیت فنی بالاست و کوراش کاران عملکرد قابل قبولی داشتند.

دبیر انجمن کوراش کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اینکه کوراش وارد بازی های آسیایی شده و مدال ها به صورت رسمی محاسبه شد باید به تبع به سمت و سوی ورزش حرفه ای رفت .

کوراش خسرویار گفت: در این رقابت ها ملی پوشان جودو، سامبو و کوراش حضور دارند و ورزشکاران قدری نظیر تیزتک و سعیدی که مدال برنز سامبو در جاکارتا را به خود اختصاص داده و قاسم باغچقی نیز مدال طلا جودو آسیا را از آن خود کرده همگی مزید بر علت بالا بودن سطح کیفی این مسابقات است.

خسرویار تصریح کرد: ۲۲ اسفند ماه جاری هفته پایانی و دور برگشت این مسابقات در تهران پیگیری می شود.

وی به قضاوت داوران بین المللی به خاطر بالا بودن حساسیت مسابقات اشاره کرد و افزود: پنج داور بین المللی از استان های خراسان شمالی و رضوی، مازندران و تهران قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.

به گفته وی ۲۰ مرداد ماه سال آینده مسابقات بین المللی کوراش به همراه کمپ بین المللی فدراسیون جهانی کوراش به میزبانی خراسان شمالی را پیش رو خواهیم داشت.

دبیر انجمن کوراش کشور با بیان اینکه زیر ساخت های خراسان شمالی برای برگزاری میزبانی نظیر سالن و هتل ضعیف است اظهار کرد: با وجود علاقه مندان کوراش و جودو و رغبت فدراسیون جودو و کوراش باعث میزبانی این مسابقات به خراسان شمالی رسید .

خسرویار از مهم ترین برنامه های پیش روی انجمن کوراش به قهرمانی جوانان آسیا در تایلند و قهرمانی جهان در کره جنوبی اشاره کرد و افزود: در هر دو تیم جوانان و بزرگسالان قطعا شاهد حضور نمایندگان استان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور به میزبانی بجنورد برگزار شد که حدود ۱۰۰کوراش کار در ۷ وزن در قالب ۴ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.