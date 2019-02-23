  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال؛

تساوی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در نیمه نخست

تساوی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در نیمه نخست

تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست بازی با نفت مسجد سلیمان به نتیجه تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان از ساعت ۱۶ به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

به خاطر وضعیت نامناسب زمین ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان، بازی در نیمه اول کیفیت مطلوبی نداشت. بازیکنان دو تیم باوجود سرعت بالای مسابقه، اشتباهات زیادی در پاسکاری داشتند. همچنین برخورد فیزیکی بین بازیکنان دو تیم زیاد بود.

بهترین موقعیت تیم نفت ضربه کاشته تیم نفت در دقیقه ۴ بود که به تیرک دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

همچنین بازیکنان نفت در دقیقه ۱۶ می توانستند روی فرار هاشمی زاده پشت مدافعان پرسپولیس به گل برسند ولی مهدی شیری مدافع سرخپوشان در آخرین لحظه مانع شوتزنی بازیکن نفت شد.

شاگردان برانکو در تیم پرسپولیس هم صاحب یکی دو موقعیت نصفه و نیمه شدند که بی ثمر ماند.

کد مطلب 4550189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها