تساوی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان از ساعت ۱۶ به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

به خاطر وضعیت نامناسب زمین ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان، بازی در نیمه اول کیفیت مطلوبی نداشت. بازیکنان دو تیم باوجود سرعت بالای مسابقه، اشتباهات زیادی در پاسکاری داشتند. همچنین برخورد فیزیکی بین بازیکنان دو تیم زیاد بود.

بهترین موقعیت تیم نفت ضربه کاشته تیم نفت در دقیقه ۴ بود که به تیرک دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

همچنین بازیکنان نفت در دقیقه ۱۶ می توانستند روی فرار هاشمی زاده پشت مدافعان پرسپولیس به گل برسند ولی مهدی شیری مدافع سرخپوشان در آخرین لحظه مانع شوتزنی بازیکن نفت شد.

شاگردان برانکو در تیم پرسپولیس هم صاحب یکی دو موقعیت نصفه و نیمه شدند که بی ثمر ماند.