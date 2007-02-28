"داستان راستان" به زبان ارمنی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال 85 رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ارمنستان اقدام به ترجمه و چاپ و انتشار جلد اول کتاب داستان راستان کرد و برای نخستین بار جامعه کتابخوان ارمنستان را با نام و آثار استاد شهید مرتضی مطهری آشنا شد.

به دنبال استقبال از چاپ جلد اول کتاب "داستان راستان" در میان نوجوانان – جوانان و حتی جامعه روشنفکری ارمنی ، بلافاصله اقدام به ترجمه جلد دوم داستان راستان شد.

ترجمه گزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) پیرامون شخصیت و آثار شهید مطهری زینت بخش پشت جلد این کتاب است.

این کتاب که حاوی 42 داستان از جلد دوم این کتاب است توسط ژرژیک ابراهیمی به ارمنی ترجمه شده است در 750 نسخه چاپ و در اختیار علاقمندان فرهنگ و ادب ارمنی قرار گرفت.