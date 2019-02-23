حملات سنگین توپخانه ای ارتش سوریه به مواضع تروریستهای جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه در پاسخ به نقض توافق منطقه کاهش تنش در ادلب از سوی تروریستها، به عملیات خود علیه مواضع تروریست ها در ادلب ادامه داد.

منابع سوری گزارش دادند: ارتش سوریه حملات توپخانه ای به مواضع تروریست های جبهه النصره در اطراف روستای معرکبه در حومه شمالی حماه انجام داد.

این منابع بیان کردند که بر اثر این حملات شماری از تروریستها به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند.

منابع سوری اعلام کردند که در این حملات توپخانه ای علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها، خودروهای نظامی و ادوات آنها منهدم شد.