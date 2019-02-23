توجه به استحکام بناهای آموزشی در قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: کمبود فضای آموزشی در استان باید با یک برنامه ریزی مدون و استفاده از مشارکت خیرین و بخش خصوصی و نیز فرهنگیانی که در حوزه آموزش غیر انتفاعی ورود کرده اند برطرف شود.

وی افزود: در گزارش ها مشخص شده در کنار این کمبود در برخی مناطق استان فضاهای آموزشی غیر قابل استفاده داریم که باید این مراکز شناسایی شده و در اختیار متقاضیان ایجاد مدارس غیر انتفاعی قرار گیرد.

زاهدی تصریح کرد: با همکاری اداره راه و شهرسازی و شهرداری می توان اراضی موجود در مناطقی که کمبود مدرسه دارند را در اختیار متقاضیان بخش خصوصی قرار داد تا از ظرفیت این افراد برای کمک به تحصیل دانش آموزان استفاده شود.

وی یادآورشد: اولویت واگذاری اراضی با کاربری آموزشی باید به موسسان مراکز غیر دولتی آموزشی باشد و در کنار آن برای ایجاد مدارس جدید هم به استحکام بنا توجه شود.

استاندار توجه به مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی را مهم دانست و اضافه کرد: باید مدارس موجود مورد ارزیابی قرار گیرد تا از استحکام لازم برخوردار باشد سپس برای ایجاد واحدهای جدید هم به نوساز بودن آنها توجه جدی داشت.

در این نشست توسط استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان از دانش آموزان دختر هنرستان ورزشی معمارپور که در مسابقات کشوری دانش آموزی در رشته بسکتبال سه نفره به قهرمانی رسیده بودند تجلیل شد.

فاطمه آقازادگان، فائزه ایزدی، سارا الله یاری، مبینا مشهدی به عنوان بازیکن و مینا شریفی مربی و فرزانه کاشی پزان سرپرست تیم در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.