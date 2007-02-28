رئیس جمهوری سنگال ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری سنگال نشان داد که عبدالله واد رئیس جمهوری کنونی این کشور با کسب بیش از 55 درصد از آراء در سمت خود ابقا شد.

این درحالی است که حزب سوسیالیست سنگال با اعلام نتایج اولیه انتخابات و پیروزی احتمالی واد، روز گذشته به نتیجه انتخابات اعتراض کرده بود.

مبارزه با بیکاری، مهاجرت غیرقانونی و به روز کردن صنعت کشاورزی از مهمترین دغدعه هایی است که دولت سنگال با آن دست و پنجه نرم می کند.

براساس آمار، حدود پنج میلیون رای دهنده سنگالی روز یکشنبه این هفته برای انتخاب رئیس جمهوری کشورشان به پای صندوق های رای رفتند.

در این انتخابات، 14 نامزد برای کسب پست ریاست جمهوری با هم رقابت کردند.

عبدالله واد که در سال 2000میلادی توانست به عنوان رئیس جمهوری سنگال برگزیده شود، در سال های اخیر بخاطر بی توجهی به اشتغال نیروهای بومی و روستایی بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.