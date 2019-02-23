سه فرنگی کار ایران راهی رده بندی شدند/ مدال خدری قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز محسوب می شود از امروز به مدت ۲ روز در شهر گیور آغاز شد که نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان دور مقدماتی به شرح زیر است:

در رقابتهای وزن ۵۵ کیلوگرم که با حضور ۵ مدعی و بصورت دوره ای برگزار می شود، رضا خدری در دور نخست عبدالکریم فرگات از الجزایر را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۲ بر ۸ از سد جوزف آندرسی از مجارستان را مغلوب کرد. خدری در دور سوم مقابل بهرام اف از ازبکستان در حالی که از حریف پیش بود با نتیجه ۴ بر ۶ نتیجه را واگذار کرد. خدری در دور چهارم و مسابقه پایانی با حریف دیگری از ازبکستان مسابقه می‌دهد و در صورت پیروزی صاحب مدال نقره می شود.در این وزن بهرام اف ازبکستانی صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد محمد نوربخش گذشت. وی در دور سوم و مرحله نیمه نهایی مقابل شینیبو اوتا از ژاپن دارنده مدال نقره المپیک در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۲ بر ۵ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. به این ترتیب نوربخش از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمد رضا آقانیا در دور نخست آرام واردانیان از ازبکستان دارنده مدال برنز آسیا را با نتیجه ۵ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل شماکی بولکوادزه از گرجستان دارنده مدال برنز المپیک با نتیجه ۷ بر صفر شکست خورد. با توجه به حضور کشتی گیر گرجستانی در دیدار فینال آقانیا در گروه شانس مجدد مقابل وید مایر از آلمان باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم جمال اسماعیلی در دور اول ۸ بر یک پیتر نواک از چک را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۴ بر صفر تیموج تربولین از مولداوی را شکست داد. اسماعیلی در دور سوم کیسیدیس بیوربرگ از سوئد قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا را با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب کرد، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل رای بیک بیسلطانوف از دانمارک دارنده نقره زیر ۲۳ سال جهان با نتیجه صفر بر ۶ باخت و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم حسن آریایی نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم سئونگ جان کیم از کره جنوبی دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۵ بر صفر میلوکا کریسوف از اوکراین را مغلوب کرد. آریایی نژاد در مرحله نیمه نهایی مقابل ترسی هانکوک از آمریکا با نتیجه ۳ بر ۲ باخت و به دیدار رده بندی رفت.

مسابقات فینال و رده بندی پنج وزن نخست امشب و رقابتهای پنج وزن دوم و پایانی فردا(یکشنبه) در شهر گیور برگزار می شود.