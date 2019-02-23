مدیر کل بازرسی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که بعدازظهر شنبه و با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، غلامحسین کرمی به عنوان رئیس جدید سازمان بازرسی استان معرفی و از خدمات مهدی تقوی تقدیر شد.

مدیر کل جدید بازرسی کهگیلویه و بویراحمد در مراسم معارفه خود گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

غلامحسین کرمی افزود: نظارت، کنترل و برقراری عدالت در جامعه از جمله وظایف ذاتی است و اگر فردی برای خود نظارت درونی داشته باشد و در همه امور خدا را ناظر براعمال و رفتار خود بداند هیچ گاه مرتکب خطایی نخواهد شد و اگر هم خطایی انجام دهد، خود را اصلاح می‌کند.

وی بیان داشت: بیشترین تخلف برخی مدیران به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات است.

کرمی با بیان اینکه ما به دنبال تشکیل پرونده برای هیچ فرد خدمت گذار به نظام نیستیم، گفت: امروز لزوم توجه ویژه به قانون ضرورت دارد و اکنون که در جنگ اقتصادی هستیم باید شرایط را درک کرد و همه ارکان حاکمیت باید در کنار هم باشند تا از این گردنه سخت عبور کنیم.