به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم گرامیداشت روز مهندس با حضور مهندسان بسیجی اظهار داشت: کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و مهمترین موضوعی که امروز برای مقابله با این شرایط به آن نیاز داریم، همبستگی و کار جهادی در جهت همراستا کردن نیروهای انقلاب اسلامی است. هدف دشمن ناتوان نشان دادن کشور است و در این مقطع تاریخی، رفتار استکبار با تحریمهای جدید با ۴۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. دشمن در همه شریانهای حیاتی و اقتصادی کشور حضور یافته و یک توقف در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال القای این تفکر هستند که هرکس در رأس کار است، به فکر جیب خود است، افزود: آنها با تخریب اذهان جامعه در حال دامن زدن به این موضوع در میان مردم هستند و با این القائات، جو روانی علیه نظام ایجاد میکنند. به طور مثال هفته گذشته در هیئت دولت گزارشی از واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه شد که در این گزارش اعلام شده است به اندازه کافی واردات کالاهای اساسی انجام شده است اما علت افزایش قیمت آن، عدم نظارت بر توزیع است و دشمن با این اقدام، جو نادرستی در زمینه ناکارآمدی نظام به راه میاندازد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعال شدن قرارگاه محرومیتزدایی با محوریت نیروهای مسلح و تحت نظارت دفتر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این قرارگاه وظیفه اصلاح و ساماندهی حاشیهنشینی و بازآفرینی شهری بخصوص در بخشها و مناطقی که آسیبهای اجتماعی بیشتر است را بر عهده دارد. دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان که بیشترین مشکل را در زمینه حاشیهنشینی دارند، رفع مشکل حاشیهنشینی آنها به بنیاد مسکن واگذار شده و به آنها دستور دادیم تا در این دو استان مستقر شوند.
اسلامی افزود: امروز چهار معاون وزارت راه و شهرسازی در استان سیستان و بلوچستان حاضرند تا بتوانند با کار متفاوت جهادی، برای اصلاح این وضعیت و توقف سیر صعودی حاشیهنشینی اقدام کنند. بسیج هم میتواند در این زمینه به رفع مشکل حاشیهنشینی سیستان و بلوچستان ورود کند.
به گفته وی، علاوه بر ساماندهی محلات، قرار است فعالیتهای فرهنگی و تخریب و نوسازی واحدها را نیز در دستور کار قرار دهیم و با استفاده از همکاری ساکنان محلات نابسامان شهری، مشکلات اجتماعی را که در حاشیه برخی شهرها به تهدید امنیتی تبدیل شده، مهار کنیم.
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی در دوره جنگ اقتصادی را کمک به رفع شرایط رکود، عنوان و اظهار کرد: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی موظف است تا با پیگیری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تحرک در بخش ساخت و ساز مسکن ایجاد کند. انبوهسازان در این زمینه میتوانند در طرحهای مشارکتی ورود کنند و پروژههای مسکونی را در اختیار بگیرند. وزارت راه و شهرسازی نیز با امتیازات و مشوقهایی که برای آنها در نظر گرفته است، به جریان مسکنسازی در سالهای ۹۸ و ۹۹ کمک میکند تا هم صنعت ساخت و ساز و هم تولید صنایع مصالح ساختمانی رونق بگیرد؛ ضمن اینکه از این طریق برای جامعه ۵۰۰ هزار نفری مهندسان فرصت اشتغال ایجاد خواهیم کرد و رعایت بهینهسازی مصرف انرژی نیز در ساخت و سازها در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: در برخی شهرها زمینه کار فراهم است و پروژههای ساخت و ساز هم شروع شده است. در چند شهر هم در حال برنامهریزی هستیم تا بتوانیم در این برنامه دو ساله، فعالیتها را به سرانجام برسانیم.
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