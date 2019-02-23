به گزارش خبرنگار مهر، معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اولین روز از هفته بزرگداشت زن و در ادامه برگزاری جشنواره فرهنگی و اجتماعی مادرانه، همایش بازی های بومی و محلی بانوان در ساحل شهر گناوه برگزار شد.

محمد مظفری افزود: این همایش که با استقبال خوب شهروندان گناوه ای برگزار شد با مدیریت سازمان مردم نهاد نیمدری سبز و با همکاری اداره ورزش و جوانان گناوه، شهرداری و هیئت سوارکاری و هیئت های رزمی شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این همایش سوارکاران بانوی گناوه‌ای در حضور خیل علاقمندان به اجرای برنامه پرداخته، همچنین بانوان رزمی کار نیز به اجرای برنامه های نمایشی پرداختند.

معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: اجرای بازی های بومی و محلی و همچنین مسابقات طناب کشی، مچ اندازی و اجرای موسیقی محلی از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

دومین جشنواره فرهنگی و اجتماعی بانوان با محوریت کارآفرینی و در جهت توانمند سازی زنان و دختران شهرستان گناوه و با تاکید بر بنامه های فرهنگی اجتماعی و برگزاری کارگاه های کار آفرینی توسط موسسه نیمدری سبز با حمایت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر و با همکاری فرمانداری و دیگر ادارات شهرستان گناوه در بهمن و اسفند امسال برگزار خواهد شد.