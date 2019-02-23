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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان گچساران عنوان کرد:

آغاز چهل وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در گچساران

آغاز چهل وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در گچساران

گچساران- سرپرست آموزش و پرورش شهرستان گچساران گفت:چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در سه مقطع تحصیلی در دوگنبدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهبازی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره با حضور بیش از سه هزار دانش آموز آغاز به کار کرد.

وی بیان داشت: بیش از ۲۰ فیلم ایرانی و خارجی در این جشنواره برای دانش آموزان، خانواده ها، معلمین و فرهنگیان اکران می شود.

شهبازی تصریح کرد: اکران برای دانش آموزان شهر دوگنبدان در مجتمع فرهنگی آموزش و پرورش و برای دانش آموزان روستایی نیز به صورت سیار خواهد بود.

وی افزود: این فیلمها، فیلم‌های برگزیده جشنواره بین المللی فیلم رشد هستند که با هدف آموزش نکته‌های اخلاقی، تربیتی، آموزشی و آشنایی دانش آموزان با تکنولوژی‌های جدید به نمایش در می آیند.

کد مطلب 4550226

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