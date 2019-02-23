آغاز چهل وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهبازی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره با حضور بیش از سه هزار دانش آموز آغاز به کار کرد.

وی بیان داشت: بیش از ۲۰ فیلم ایرانی و خارجی در این جشنواره برای دانش آموزان، خانواده ها، معلمین و فرهنگیان اکران می شود.

شهبازی تصریح کرد: اکران برای دانش آموزان شهر دوگنبدان در مجتمع فرهنگی آموزش و پرورش و برای دانش آموزان روستایی نیز به صورت سیار خواهد بود.

وی افزود: این فیلمها، فیلم‌های برگزیده جشنواره بین المللی فیلم رشد هستند که با هدف آموزش نکته‌های اخلاقی، تربیتی، آموزشی و آشنایی دانش آموزان با تکنولوژی‌های جدید به نمایش در می آیند.