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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۱۱

نبنزیا:

روسیه آماده گزارش اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا در شورای امنیت است

روسیه آماده گزارش اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا در شورای امنیت است

نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که مسکو آماده ارائه گزارش اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ونزوئلا در شورای امنیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار داشت که مسکو آماده است تا به شورای امنیت سازمان ملل در مورد تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا در زمان تحویل کمک های بشردوستانه در ۲۳ فوریه گزارش دهد.

نبنزیا گفت: من امیدوارم که دلیلی برای این کار وجود نداشته باشد. اما ما درصدد انجام آن هستیم.

وی افزود: گروهی از کشورهای حامی ونزوئلا در سازمان ملل نه تنها برای حمایت از مقامات قانونی ونزوئلا، بلکه برای دفاع از حقوق بین الملل متفق شده اند. این اقدام تنها برای ونزوئلا نیست، بلکه درمورد رویکردها برای حل مشکلات بین المللی و بحران های مختلف است.

کد مطلب 4550234

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    نظرات

    • ادم IR ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
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      پاسخ
      امان از نزدیکی روسیه به ما

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