به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جواد الغزالی عضو شورای استان نجف به کشته شدن ۵ ماهیگیر از اهالی نجف به دست داعش در دریاچه ثرثار در استان الانبار واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد.

وی افزود: مراتب انزجار خود را از جنایتی که در منطقه الثرثار در استان الانبار رخ داد و طی آن تروریستهای داعش ۵ ماهیگیر نجفی را کشتند، ابراز می داریم.

الغزالی از دولت عراق خواست که اقدام فوری برای توقف این اقدامات به عمل آورد و در راستای خونخواهی این ماهیگیران برخیزد.

عضو شورای استان نجف همچنین از عشایر الانبار خواست که با نیروهای امنیتی برای ممانعت از بازگشت تروریستها همکاری کنند.

شایان ذکر است که ساعاتی قبل یک منبع امنیتی عراقی از کشته شدن ۵ ماهیگیر در هنگام صید در دریاچه ثرثار به دست داعش خبر داده و اعلام کرده بود: داعش ۵ ماهیگیر از اهالی ناحیه العباسیه در استان نجف را در نزدیکی دریاچه ثرثار اعدام کرده است. اسامی این ماهیگیران عبارتند از عدنان حمزه البدیری، سلمان حمزه البدیری، عقیل هادی البدیری، امیر عدنان البدیری و عقیل حمزه العطوی.