اردوغان: اروپا امنیت خود را مدیون ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور امروز شنبه در سخنانی گفت: ما می گوییم بیایید در تمامی منطقه ادلب امنیت را برقرار کنیم. در این زمینه با ایران و روسیه مذاکره می کنیم، پیشرفت خوبی نیز در این راستا داشته ایم.

رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در این خصوص اعلام کرد: اگر امروز مردم اروپا در داخل مرزهای خود در امنیت و آرامش به سر می برند، این در سایه فداکاری مردم و دولت ترکیه است. ولی این فداکاری ما تا ابد ادامه نخواهد داشت.

رئیس جمهوری ترکیه بی‌اشاره به حضور نظامیان کشورش در خاک سوریه بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق و بر خلاف قوانین بین المللی در ادامه ادعا کرد: ما می خواهیم که منطقه امن را به واسطه همکاری با متحدان خود ایجاد کنیم؛ اما اگر با ما همکاری نکنند، ما تحت هر شرایطی برای ایجاد آن با امکانات خود آمادگی داریم!