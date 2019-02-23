وزیر دفاع ترکیه محورهای دیدار با همتای آمریکائی خود را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی درباره دیدار خود با «پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: پنتاگون اعلام کرد که لزوم جلوگیری از اتلاف وقت در اجرای نقشه راه منبج و رسیدن به نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن را قبول داشته و در این زمینه همکاری خواهند کرد.

وزیر دفاع ترکیه که با هیاتی از مقامات پنتاگون دیدار و گفتگو کرده است، در این خصوص گفت: یک بار دیگر بر سر ادامه مبارزه قاطعانه با تمام گروه های تروریستی از جمله پ‌ک‌ک/ ی‌پ‌د/ی‌پ‌گ، داعش و «فتو» توافق حاصل شد. شاهد بودیم که آنان نیز نسبت به اقدامات ما در این زمینه دید مثبتی دارند.

وی در ادامه افزود: موضوع استرداد سرکرده «فتو» و اعضای دیگر این گروه را نیز مطرح کردیم، در روزهای آتی این موضوع را از نزدیک پیگیری خواهیم کرد.

خلوصی آکار درباره خروج سربازان آمریکایی از سوریه نیز خاطرنشان کرد: به مقامات پنتاگون یادآوری کردیم که تروریست های ی‌پ‌گ باید هر چه زودتر از منبج خارج شده و سلاح سنگین آنان جمع آوری شوند. به آن ها یادآوری کردیم که اداره این شهر باید به مردم محلی واگذار شود.

آکار به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا نیز اشاره کرده و گفت: درباره موضوعات مربوط به F-۳۵ و S-۴۰۰ و موشک های پاتریوت نیز به بحث و تبادل نظر پرداختیم. در این زمینه ها هم همکاری هایمان ادامه خواهد داشت.