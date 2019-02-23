به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روسیا الیوم، مصطفی بالی مدیر دفتر رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در صفحه شخصی خود در توئیتر تصاویری را منتشر کرد که بیانگر گذرنامه یکی از عناصر داعش در بیمارستانی در باغوز در شرق فرات سوریه است.

همچنین طبق تصاویر منتشر شده توسط بالی، در این بیمارستان ده‌ها ویزای ورود و خروج به سوریه از طریق مرزهای ترکیه وجود دارد.

بالی در ادامه تصریح کرد: این ویزاها شواهد جدیدی است که نشان می‌دهد ترکیه به تروریست‌های داعش اجازه عبور و مرور آزادانه و ایمن در مرزهای این کشور با سوریه را داده است.