به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کمالی زاده عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد، با اشاره به اهمیت ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی به‌جز شهرداری که در این حوزه فعالیت می‌کنند منابعی که به دست می‌آورند را در حوزه‌های فرهنگ و مذهب هزینه می‌کنند.

وی با اشاره بر اهمیت سیما و منظر مناسب شهر که مورد تأکید امام‌جمعه کرج نیز است، گفت: لیست کامل تابلوهای تبلیغاتی شهر استخراج‌شده و مشخص است که چه تعداد تابلو در اختیار نهادها و ارگان‌ها قرار دارد.

شهردار کرج بابیان اینکه ۳۰۴ پایه تابلو خارج از حیطه مدیریت شهرداری است، گفت: در حال حاضر ۲۸۰ پایه تابلو تبلیغاتی در اختیار شهرداری است.

کمالی زاده با تأکید بر اینکه تاکنون ۴۰ تابلو تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر شناسایی و قلع‌وقمع شده است، گفت: این تعداد تابلوها ۶۰۰ مترمربع فضا در شهر اِشغال و به نام اشخاص غیر بود که به اسم ارگان‌ها و نهادها مختلف فعالیت می‌کردند، شناسایی و جمع‌آوری شد.

در برخی مناطق کرج به‌قدری تابلوهای تبلیغاتی زیاد است که استندهای مناسبتی شهرداری دیده نمی‌شود به گفته وی شهرداری برای مناسب‌سازی فضای شهر اقدام به جمع‌آوری ۲۰۰ لمپوست بنر کرده است.

شهردار کرج در ادامه به تابلوهای سه وجهی اشاره کرد که در سطح شهر استفاده می شود و گفت: تابلوهای سه وجهی برای اینکه ابعاد بزرگی دارد و در برابر باد مقاومت کند، در آزادراه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کمالی زاده با تأکید بر اینکه برای تابلوهای تبلیغاتی یک‌الف مبنا وجود دارد، گفت: این الف مبنا بر اساس سرعت وسیله نقلیه متفاوت است. استفاده از تابلوهای سه وجهی برای آزادراه‌ها تعریف‌شده که سرعت خودروها ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است. این در حالی است که برخی ارگان‌ها از تابلوهای سه وجهی در چهارراه هفت‌تیر که سرعت خودرو پشت چراغ‌قرمز صفر می شود، استفاده می‌کنند.

وی بابیان اینکه تابلوهای دو و سه وجهی سیما و منظر شهر را خراب می‌کند، گفت: اصولاً در شهر باید از استند استفاده شود.

شهردار کرج با اشاره به اینکه تابلوهای تبلیغاتی در برخی نقاط شهر باعث اغتشاشات بصری شده‌اند، گفت: در برخی مناطق به‌قدری تابلوهای تبلیغاتی زیاد است که استندهای مناسبتی شهرداری دیده نمی‌شود.

شهردار کرج: همه تابلوهای سه وجهی را باید جمع‌آوری کنیم و در تقاطع‌ها از یک بیلبورد یک‌طرفه استفاده کنیم کمالی زاده از کثرت تابلوها، عدم توزیع یکپارچه به دلیل تعداد بالای تابلوها و تابلوهای دو و سه وجهی که مشکلات زیادی را ایجاد کرده به‌عنوان نقاط ضعف در حوزه تبلیغات محیطی یادکرد و گفت: همه تابلوهای سه وجهی را باید جمع‌آوری کنیم و در تقاطع‌ها از یک بیلبورد یک‌طرفه استفاده کنیم.

وی در ادامه بابیان اینکه اگر تابلوهای اضافی از سطح شهر جمع‌آوری شود به مناسب‌سازی سیما و منظر شهری کمک می شود، گفت: در بسیاری از مناطق اگر تابلوهای اضافی برداشته شود تابلوهای ترافیکی بهتر دیده می‌شوند.

شهردار کرج با اشاره به توافقی که با یکی از ارگان‌ها شده است، گفت: شهرداری پیشنهاد داده رقمی که ارگان‌ها از شرکت‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند از محل ماده ۱۶ به آن‌ها پرداخت و در ازای این کار تابلوها از سطح شهر جمع‌آوری شود. برای این مهم لایحه‌ای به شورای شهر ارسال می شود.

کمالی زاده تأکید کرد: این توافق به‌تدریج با همه ارگان‌ها منعقد و تابلوها جمع‌آوری می شود تا اغتشاشات بصری کاهش پیدا کند.

وی در پایان از اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست با پاک‌سازی شش محور آلوده شهر از جمله بلوار جمهوری، بلوار دانش‌آموز و غیره موافقت کنند.

در این جلسه مصوب شد که شش محور آلوده شهر به اغتشاشات بصری پاک‌سازی شوند.