صادرات غیرنفتی گمرکات مازندران از ۶۱۲ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی منش عصر شنبه در گفتگو با خبنرگار مهر از تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی به میزان ۶۱۲ هزار تن خبر داد و گفت:ارزش آن رقمی برابر ۱۸ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵ درصدو ارزشی افزایش ۵۴ درصد رشد را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به کشوراز طریق گمرکات نوشهر ،امیرآباد و فریدونکنار ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تن به ارزش ۴۱هزار و۹۹۵ میلیون ریال بوده است. واردات گمرکات مازندران در این مدت نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته۲۰درصد از نظر وزنی و ۴۷ درصد از نظر ارزش ریالی افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: اقلام عمده صادراتی گمرکات مازندان در این مدت به ترتیب فرآورده های لبنی به ارزش ۱۱هزار و۹۴۳ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۶۴ درصد، بستنی به ارزش یک هزار و۱۴میلیارد ریال و سهم ارزشی ۴/۵ صدم درصد، سیمان به ارزش ۵۸۲ میلیاردریال و سهم ارزشی ۱۲/۳ درصد، مواد پلاستیکی به ارزش ۴۶۵ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۵۰/۲ درصد و ماشین آلات به ارزش ۴۳۹ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۳۵/۲درصد بوده است.

یوسفی منش یادآور شد: اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل جو دامی به ارزش ۱۸ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۷/۴۳ درصد، ذرت دامی به ارزش ۱۰هزار و۲۳۶ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۳/۲۴ درصد، چربیها و روغن های حیوانی و نباتی به ارزش ۶ هزار و۱۴۰ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۶/۱۴ درصد، کاغذ به ارزش یک هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۰۷/۳ درصد و وسایل برقی به ارزشی یک هزار و۲۲۱ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۹۱/۲ درصد بوده است.

ناظرگمرکات مازندران تصریح کرد: در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی مازندران از گمرکات نوشهر ،امیرآباد ، فریدونکنار ،ساری و آمل به ترتیب پنج کشور عراق با ۱۴هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۹/۷۷ درصد، قزاقستان با ۹۳۶ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۰۲/۵ درصد، افغانستان با ۸۳۴ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۴۷/۴ درصد، روسیه با ۷۸۲ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۱۹/۴ درصد و ترکمنستان با ۲۳۳ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۲۵/۱ درصد بوده‌اند.

وی افزود: در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۱ ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور روسیه با۱۹ هزار و۳۶میلیارد ریال و سهم ارزشی ۳۳/۴۵ درصد، امارات متحده عربی با ۵ هزار و۵۰میلیارد ریال و سهم ارزشی ۰۳/۱۲ درصد، آلمان با ۳ هزار و۱۶۶ میلیارد ریال و سهم ارزشی ۵۴/۷ درصد، اسکاتلند با دو هزار و۵۳۴ میلیارد ریال و سهم ارزشی۰۴/۶ درصد و اسپانیا با دو هزار و۳۸ ریال و سهم ارزشی ۸۶/۴ درصد انجام شده است.