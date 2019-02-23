سازوکار نحوه پرداخت کارمزد جایگاه داران سوخت تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ درصد هر یک از ردیف های مصارف هدفمندی از محل کاهش سایر ردیف‌های این مصارف را مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی افزایش دهد.

همچنین با الحاق جزئی به این تبصره مقرر شد عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش فرآورده های نفتی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری ها پرداخت شود.

همچنین در جزء الحاقی ۲ مقرر شد هزینه خدمات جایگاه داران سوخت به روش حق العملی و درصدی از ارزش های ریالی فرآورده های دریافتی از مصرف کننده تعیین شود.

