کشف ۸۳ راس دام قاچاق در شهرستان ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود علی بخشی از کشف ۸۳ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی شهرستان ملایر حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۸۳ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز کشف و ۳ متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه ارزش دام های کشف شده بر اساس نظر کارشناسان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: پلیس شهرستان ملایر با هوشیاری با افراد سود جو و فرصت طلب برخورد خواهد کرد.