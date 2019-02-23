فعالیت۷۱ بومگردی در استان سمنان/ برخی مسئولان پای کار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال ظهر شنبه در نشست ستاد تسهیل خدمات سفر استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه یکی از اقدامات ویژه برای نوروز ۹۸ حضور در نمایشگاه گردشگری کشوری توسط میراث فرهنگی استان سمنان برای معرفی جاذبه‌های گردشگری است، تأکید کرد: در این نمایشگاه غرفه استان باهدف شناساندن جاذبه‌های گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران نوروزی حضور فعالی داشت.

وی افزود: یکی از مزیت‌های گردشگری استان سمنان که در این نمایشگاه نیز مدنظر قرار گرفت مقوله بومگردی است که در استان شاهد تأسیس ۷۱ باب بومگردی هستیم چراکه معتقدیم امروز با توجه به برخی مشکلات اقتصادی با کاهش هزینه‌ها می‌توان بومگردی را ترویج کرد و به افزایش ماندگاری مسافران نوروزی در استان نیز دست‌یافت.

دبیر کارگروه تسهیل خدمات سفر استان سمنان بابیان اینکه طرح نوروزی گردشگری و صنایع‌دستی طی نوروز ۹۸ در استان اجرا می‌شود، ابراز کرد: یکی از نقاط ضعف سمنان نسبت به سایر استان‌ها کشور عدم مشارکتان ان‌جی‌اوها، شهرداری‌ها، مسئولان ادارات و ... در طرح‌های گردشگری است که در این بخش دارای ضعف هستیم، لذا بسیاری استان‌های کشور در طراحی طرح‌های گردشگری موفق عمل کرده بودند و حتی شهرداری‌ها نیز برای جذب گردشگران پای‌کار بودند که امیدواریم این امر در استان سمنان نیز رخ دهد.

جمال بیان کرد: تقاضا داریم که فرمانداران و شهرداران استان سمنان در مقوله گردشگری به‌خصوص در ایام نوروز همراه میراث فرهنگی باشند چراکه این اداره کل به‌هیچ‌وجه به‌تنهایی نمی‌تواند در بحث جذب گردشگر موفق عمل کند.

وی افزود: میراث فرهنگی چه میزان توانایی دارد؟ ما در مجموعه میراث فرهنگی حتی اگر یک مستند گردشگری هم بخواهیم در صداوسیما بسازیم ابتدا با سد محکم بی‌پولی مواجه می‌شویم، ما با ۵۰ میلیون تومان هم نمی توانیم بسیاری طرح ها را اجرا کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه ۷۱ بومگردی در استان تاسیس شده که نقش خوبی در گردشگری دارند اما این‌ها همه چیز نیستند، ابراز کرد: این بومگردی‌ها نیازمند آموزش هستند، آداب معاشرت، نحوه برخورد با گردشگران و ... نیاز بومگردی‌های ما هستند لذا جذب گردشگر به واسطه تنوع بالای گردشگری در استان کمک همگان را می‌طلبد.

جمال با بیان اینکه بخش خصوصی باید دست میراث فرهنگی را در جذب گردشگر بگیرد، بیان کرد: انتظارات زیادی از استان در بحث جذب گردشگر وجود دارد که باید این امر با همراهی مسئولان و بخش خصوصی مهیا شود.