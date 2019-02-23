به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلدربی، نودو یکمین دوره اسکار ۲۴ فوریه (بامداد دوشنبه به وقت ایران) برگزار می‌شود. قرش قرمز این مراسم ساعت ۵ بعداز ظهر به وقت لس‌آنجلس (۴.۵ صبح دوشنبه به وقت ایران) کار خود را شروع می‌کند و به صورت مستقیم از شبکه ای‌بی‌سی در سراسر جهان پخش می‌شود.

مراسم بی‌مجری یا غافلگیری؟

تا کنون و بنابر اخبار منتشر شده قرار است برای نخستین بار در ۳۰ سال اخیر این مراسم بدون حضور مجری برگزار شود و اهدا کنندگان جوایز بدون این که کسی آنها را همراهی کند روی صحنه حاضر شده و نام برندگان را اعلام کنند. با این حال دیروز اخباری غیررسمی به گوش رسید مبنی‌بر این که احتمال دارد «ووپی گلدبرگ» مجری پنهان نگه داشته اسکار باشد. صحت و سقم این خبر تا چند ساعت دیگر و با شروع مراسم روشن خواهد شد.

کارگردان برنده کیست؟

در همین حال بازار پیش‌بینی و حتی شرط‌بندی برای احتمال انتخاب برندگان داغ است و حتی پیش‌بینی‌ها نشان از این دارد که بر خلاف تصور شانس اسپایک لی بیشتر از آلفونسو کوارون برای دریافت جایزه بهترین کارگردان سال است.

ترانه‌های اسکاری را چه کسانی می‌خوانند؟

در میان اهدای جوایز ۲۴ گانه چهار ترانه از پنج ترانه اورجینال نامزد اسکار روی صحنه اجرا خواهند شد. آخرین خبرها حاکی از این است که کندریک لامار حاضر نشد برای خواندن ترانه روی سن برود.

جنیفر هادسون، بت میدلر، بردلی کوپر و لیدی گاگا، دیوید راولینز و گیلیان ولش خوانندگانی هستند که ترانه‌های نامزد اسکار را اجرا می‌کنند.

در عین حال کلیپ‌هایی از هر هشت نامزد اسکار بهترین فیلم شامل «کوکلاس‌کلان سیاهپوست»، «پلنگ سیاه»، «راپسودی بوهمی» (حماسه کولی)، «سوگلی»، «کتاب سبز»، «رُما»، «ستاره‌ای متولد شده» و «معاون» پخش خواهد شد.

مراسم اسکار ۲۰۱۹ با ترانه گروه کویین «ما قهرمانیم» کار خود را آغاز می‌کند.

اهدا کنندگان جوایز امسال چه کسانی هستند؟

خاویر باردم، آنجلا بیست، چادویک بوزمان، دانا کراوی، امیلیا کلارک، دانیل کریگ، لورا درن، کریس اوانز، تینا فی، الس فیشر، ووپی گلدبرگ، دانایی گوریرا، برایان تیر هنری، ساموئل ال. جکسون، استفان جیمز، آلیسون جینی، مایکل بی جردن، مایکل کیتون، کیگان-مایکل کی، بری لارسون، کویین لطیفه، کی‌کی لین، جان لوییس، جنیفر لوپز، جیمز مک‌آووی، جوسی آندس، آوکوافانیا، ملیسا مک‌کارتی، فرانسیس مک‌دورماند، هلن میرن، جیسون موموآ، تام مورلو، جان مولانی، کیسی موسگریوز، مایک میرز، تروور نوآ، گری اولدمن، سارا پالسون، تیلر پری، امی پولر، کریستن ریتر، سم راکول، پل راد، میایا رودولف، آماندا استنبرگ، باربارا استرایسند، شارلیز ترون، تسا تامپسون، فارل ویلیامز، سرنا ویلیامز، کنستانس وو و میشل یو اهداکنندگان جوایز اسکار نود و یکم خواهند بود.

کدام فیلم‌ها ۲ جایزه یا بیشتر می‌برند؟

در حالی که پیش‌بینی شده «رُما» با دریافت ۴ جایزه برنده بزرگ مراسم امشب باشد، پیش‌بینی‌های دیگری حکایت از آن دارد که چهار فیلم دو جایزه هم در اسکار نود و یکم خواهیم داشت که شامل «پلنگ سیاه» برای بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی تولید، «راپسودی بوهمی» برای بهترین بازیگر برای رامی مالک و بهترین تدوین صدا، «اگر بیل استریت می‌توانست حرف بزند» برای بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای رجینا کینگ و بهترین ترانه اورجینال و «معاون» برای بهترین تدوین و بهترین طراحی چهره و مو می‌شود.