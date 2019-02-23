به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، حمید شاکری‌صفت از برگزاری یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه پرونده ۷ بیمار بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه پرونده ۲ بیمار مبتلا به سرطان را بررسی کردیم، گفت: پرونده ۵ بیمار نیز جزو سایر بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان با اشاره به مساعدت بلاعوض ۱۴۰ میلیون ریالی مجمع خیرین سلامت همدان به بیماران افزود: ۵۰ میلیون ریال از سایر مراکز برای بیماران تخفیف گرفته و ۱۳۰ میلیون ریال نیز تصویب به پرداخت وام قرض‌الحسنه به این بیماران شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه تصویب شد ۲ بیمار زیرپوشش طرح طعم مهربانی باشند، خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۲۰ میلیون ریال به بیماران سخت‌درمان مساعدت شد.

شاکری‌صفت بیان کرد: بیماران گروه هدف مجمع خیرین سلامت همدان بیماران سخت‌درمان مبتلا به سرطان نیازمند بزرگسال، کودکان ناشنوا و کم‌شنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان دارای اختلال رشد، کودکان دارای بیماری حاد چشمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند هستند.