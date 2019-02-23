۴۰ موکب همپای اردیبهشت مقاومت در مازندران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مفید اسماعیلی با اشاره به اینکه «اردیبهشت مقاومت» یادآور حماسه بزرگ رزمندگان مازندران در جبهه مقاومت بود، افزود: باید کاری کنیم پرچم «اردیبهشت مقاومت» همیشه در اهتزاز باشد و برای تحقق آن تلاش کنیم و این روحیه حفظ شود.

وی با عنوان اینکه باید نگاه‌ها طبق بیانات مقام معظم رهبری فرا استانی باشد، گفت: باید کاری کنیم که همه استان‌ها یک روزی را به ‌عنوان روز مقاومت داشته باشند.

اسماعیلی به حضور و استقبال خوب جوانان در اولین بزرگداشت «اردیبهشت مقاومت» اشاره کرد و از شهر آمل به عنوان شهر مقاومت یاد کرد و گفت: از آنجایی که نتوانستیم حماسه ششم بهمن آمل را به خوبی جریان سازی کنیم و قشر خاکستری را به این فضا وارد کنیم «اردیبهشت مقاومت» را در این شهر برگزار خواهیم کرد.

مشاور فرهنگی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران همچنین به مقاومت مردم یمن اشاره کرد و آن را امتداد جبهه مقاومت دانست و ادامه داد: امروز پرچم مقاومت یمن بالاست و بخش اعظمی از چهره پلید اسلام آمریکایی را به نمایش می‌گذارد و با توجه به حضور چهار شهید مقاومت یمن که در بقعه ناصرالحق تدفین شده اند مناسبت خوبی برای اجرای این مراسم در آمل خواهد بود.

وی همچنین به برگزاری راهپیمایی بزرگ مقاومت همزمان با برگزاری مراسم «اردیبهشت مقاومت» در استان اشاره کرد و افزود: این برنامه در قالب حرکت کاروانی مردم از شهرهای مختلف استان صورت خواهد گرفت و محل آغاز حرکت کاروان شهرهای شرق را بابل و شهرهای غرب را محمودآباد اعلام کرد و افزود: مردم با در دست داشتن پرچم های سبز و سرخ و زرد که نماد مقاومت مردم یمن است به سمت آمل حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین به نام ۴۰ شهید مدافع حرم ۴۰ موکب با هدف معرفی شهدای مدافع حرم در مسیر حرکت کاروان‌ها برپا خواهد شد.