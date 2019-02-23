به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری استان با حضور وزیر آموزش و پرورش گفت: تلاش مسئولان استان ایلام باعث شد غالب اعتبارات اربعین به سمت استان ایلام سرازیر شود.

وی افزود: ۷۰ درصد کل اعتبارات اربعین کشور در اختیار ایلام قرار می گیرد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور نیز گفت: استان ایلام از معدود استانی است بودند در قبال سلامت دانش آموزان احساس مسئولیت کردند و در راستای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس استان طی یک تفاهم نامه نیمی از هزینه این کار را بر عهده گرفتند.

مهرالله رخشانی ‌مهر تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه استانداری ایلام و سازمان نوسازی مدارس کشور هر کدام ۵۰ درصد از مجموع اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریالی مورد نیاز برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس غیر ایمن مدارس ایلام را تامین و پرداخت می کنند.