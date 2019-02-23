توجه افکار عمومی باید به تحریم های ظالمانه این جنگ اقتصادی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در استانداری ضمن انتقاد شدید از اقدامات برخی از سودجویان به جهت سوء استفاده از عرضه محصولات اساسی و اقلام مصرفی مردم تاکید داشت: وقتی افراد سودجو قول قوت اصلی مردم را بدون ساز و کار لازم و خارج از نیاز خود تهیه کرده و و در بازارهای آزاد با قیمت گزاف به فروش می رسانند مانند منافقینی هستند که در ادوار گذشته با بمب گذاری و اقدامات خیانتکارانه مرد و زن و کوچک و بزرگ را در این کشور به خاک و خون کشیدند.

امامی امین در ادامه با اشاره به اینکه باید افکار عمومی را به تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه امریکا در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان جلب کنیم افزود: با توجه به شرایط حساس اقتصادی کنونی در کشور و هجمه های ظالمانه علیه اقتصاد ایران باید نسبت به اصلاح الگوی مصرف جامعه آگاهی بخشی کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بیان داشت: هر کس باید در جایگاه خود به این مهم بیاندیشد که چگونه باید اتحاد انسجام ملی را در پیش گرفته و بتوانیم از بحران کنونی به سلامت عبور کنیم.