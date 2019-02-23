واکنش «بولتون» به بیانیه اخیر FATF درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز شنبه در پیامی توئیتری ادعا کرد: زمان تقریبا خاتمه یافته است. بعد از ۲ سال و بدون هیچ پیشرفتی، کار گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) برای نخستین بار با باز اعمال اقدام قابل توجه مالی علیه ایران در ماه ژوئن در صورت عدم اقدام این کشور در مواجهه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، موافقت کرد!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه نوشت: من به این اقدام آن‌ ها تبریک می‌ گویم.

این در حالیست که کارگروه اقدام مالی (FATF) دیروز و برای ۴ ماه دیگر به ایران زمان داد تا در فهرست سیاه این کارگروه بین‌المللی قرار نگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی در جلسه اخیر خود مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران هنوز همه درخواست‌ها برای رعایت استانداردهای مورد قبول این سازمان را کامل نکرده است!

گروه ویژه اقدام مالی با انتشار بیانیه‌ای، مدعی شده بود: اگر ایران تا ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین مورد نظر در راستای استانداردهای «اف ای تی اف» را اجرایی نکند، این سازمان بر افزایش بررسی‌ها و نظارت بر نهادهای مالی مستقر در ایران تاکید دوچندان و بیشتری خواهد کرد.

پیش از این گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مهر ماه امسال نیز زمان لازم جهت عمل کردن به خواسته‌های این گروه را تا فوریه ۲۰۱۹ تمدید کرده بود.

گفتنی است، تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چند نوبت جلسات کارشناسی را برای تایید یا رد این لایحه برگزار کرده است.