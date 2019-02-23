نیمی از مدارس غیرانتفاعی استان قزوین مقاوم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانبخت در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهارداشت: امسال ۳۱ پروژه احداثی داشتیم و ۲۸ پروژه هم خریداری شده است تا بتوانیم کمکی به فضای آموزشی استان داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در استان ۲۳۸ واحد آموزشی غیر دولتی داریم که ۱۹۵ واحد آن مستحکم نیست و باید استاندارد سازی شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین یادآورشد: از مدیریت شهری انتظار داریم به کمبود فضای آمزوشی توجه بیشتری داشته باشند و از بخش خصوصی در اجرای طرح های فرهنگی حمایت کنند تا بتوانیم بخشی از نیازها را توسط این افراد تامین کنیم.

جوانبخت تصریح کرد: مشکلات مدارس غیر دولتی بسیار زیاد شده و برخی از آنها در حال توقف فعالیت و تعطیلی هستند و اگر به چالش های آنها توجه نکنیم با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: مدارس غیر دولتی بر اساس مصوبه مجلس در سالهای ۶۸ و ۶۹ شکل گرفتند و امروز با تراکم جمعیت دانش آموزی اگر از این مدارس حمایت نشود باید منتطر مدارس چند شیفته باشیم.

جوانبخت گفت: مدارس غیر دولتی سالانه بیش از ۸۰ میلیارد تومان هزینه های دولت را کاهش داده اند و اگر کمک آنها نباشد باید ۱۰ هزاردانش آموز وارد مدارس دولتی شوند و این مشکل می تواند چالش زیادی برای آموزش و پرورش ایجاد کند.

وی اظهارداشت: نیمی از مدارس غیر دولتی استحکام لازم را ندارد و باید با واگذاری زمین و ساختمانهای نوساز و یا استاندارد کردن آنها به مقاوم سازی کمک کنیم.



در این نشست توسط استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان از خانواده شهیدان محمد و مهدی صارمی حصاری تجلیل شد.

همچنین دانش آموزان دختر هنرستان ورزشی معمارپور که در مسابقات کشوری دانش آموزی در رشته بسکتبال سه نفره به قهرمانی رسیده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.

فاطمه آقازادگان، فائزه ایزدی، سارا الله یاری، مبینا مشهدی به عنوان بازیکن و مینا شریفی مربی و فرزانه کاشی پزان سرپرست تیم در این مراسم تجلیل شدند.