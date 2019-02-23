به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه شنبه در ستاد اجرائی ساماندهی و ارتقای خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: خستگی و خواب آلودگی از جمله شایع‌ترین دلایل وقوع حوادث جاده‌ای بوده و با پیش‌بینی استراحتگاه‌های مناسب می‌توان در کاهش تصادفات و حوادث جاده‌ای موفق عمل کرد.

وی افزود: با اجرای مناسب طرح نوروزی در نوروز سال گذشته استان اردبیل رتبه اول کشوری را در کاهش تصادفات به دست آورد و امیدواریم با تلاش شبانه‌روزی همکاران پلیس راهور و دیگر دستگاه‌های اجرایی بار دیگر با خدمت‌رسانی مناسب و در خور شأن مردم کمترین حوادث جاده‌ای را شاهد شویم.

رئیس پلیس راه استان اردبیل یادآور شد: ۱۰ نقطه حادثه خیز در نقاط مختلف استان شناسایی شده و در این راستا برنامه‌های ویژه کنترلی و نظارتی برای به حداقل رساندن حوادث درنظر گرفته خواهد شد.

فتاحی با ابراز امیدواری برای ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی، یادآور شد: اولین مقوله در جلب رضایت مسافران و گردشگران برخورداری از جاده‌های ایمن و ارتقای شاخص‌های استاندارد بوده و تصور موفقیت در صنعت گردشگری بدون برخورداری از زیرساخت‌های جاده‌ای غیرممکن است.

به گفته وی برای دستیابی به اهداف کنترلی و نظارتی در سفرها نیازمند همکاری مستمر مردم با پلیس هستیم تا ایام مبارک و خوش یمن نوروز با تلخ کامی و وقوع حوادث غیرقابل جبران همراه نشود.