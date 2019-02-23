ساماندهی کودکان کار باید با هدف تعلیم و تربیت آنها صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر شنیه با حضور در چهاردهمین کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: شهرداری تهران طبق قانون باید متکدیان بزرگسال را جمع آوری کند و جمع آوری متکدیان سالمند بی پناه بر عهده بهزیستی است.

محسنی بندپی با بیان اینکه متکدیانی که احیانا دارای بیماری هستند بعد از غربالگری برای درمان روانه بیمارستان می شوند افزود: کودکان بعنوان سرمایه اجتماعی هر کشور محسوب می شوند و ساماندهی کودکان کار و خیابان باید با هدف تعلیم و تربیت آنها صورت گیرد.

وی بیان داشت: اگر به موقع به بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان ورود پیدا نکنیم عواقب به مراتب وخیم تری متوجه خود آنها و جامعه خواهد بود لذا همه دستگاه های عضو کارگروه اجتماعی و فرهنگی باید در ساماندهی کودکان کار و خیابان فعالانه شرکت کنند.

استاندار تهران با بیان اشنکه ساماندهی کودکان کار و خیابان قبل از هرچیز نیازمند کارهای نرم افزاری و تربیتی است گفت: بعد از ساماندهی کودکان کار و خیابان حتما نیازمند بهره گیری از ظرفیت سمن های فعال در حوزه کودکان در فرایند تربیت پذیری هستیم.