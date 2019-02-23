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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۲۲

پس از درخشش در لیگ اروپا؛

تقدیر رئیس فدراسیون فوتبال از سردار آزمون

تقدیر رئیس فدراسیون فوتبال از سردار آزمون

رئیس فدراسیون فوتبال در تماس با مهاجم تیم ملی از عملکرد وی در لیگ اروپا به همراه تیم زنیت تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج امروز در تماس تلفنی با سردار آزمون از عملکرد وی در دیدار پنجشنبه شب زنیت مقابل فنرباغچه که به صعود این تیم روسیه ای در لیگ اروپا انجامید تقدیر کرد.

سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت سن‌پترزبورگ که در شب پیروزی تیمش مقابل فنرباغچه با برتری ۳ بر یک، با به ثمر رساندن دو گل و یک پاس گل ستاره تیمش بود، به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا انتخاب شد.

زنیت سن پترزبورگ با درخشش ستاره ایرانی خود باخت دور رفت برابر فنرباغچه را جبران کرد و با کسب برتری پُر گل، در لیگ اروپا صعود کرد.

کد مطلب 4550317
رضا خسروي

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