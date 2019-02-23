تقدیر رئیس فدراسیون فوتبال از سردار آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج امروز در تماس تلفنی با سردار آزمون از عملکرد وی در دیدار پنجشنبه شب زنیت مقابل فنرباغچه که به صعود این تیم روسیه ای در لیگ اروپا انجامید تقدیر کرد.

سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت سن‌پترزبورگ که در شب پیروزی تیمش مقابل فنرباغچه با برتری ۳ بر یک، با به ثمر رساندن دو گل و یک پاس گل ستاره تیمش بود، به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا انتخاب شد.

زنیت سن پترزبورگ با درخشش ستاره ایرانی خود باخت دور رفت برابر فنرباغچه را جبران کرد و با کسب برتری پُر گل، در لیگ اروپا صعود کرد.