به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد: پاکستان و ایران در حال بررسی حصارکشی در مرز مشترکشان هستند تا از این طریق از هرگونه فعالیت گروه‌ های تروریستی جلوگیری شود.

سخنگوی ارتش پاکستان در این باره گفت: با حصارکشی در مرز مشترک، نمی گذاریم هیچ طرف ثالثی روابط دوستانه و برادرانه میان ۲ کشور را با فعالیت‌ های مخرب خود به هم بزند.

گفتنی است، در جریان حمله با خودروی انتحاری به اتوبوس حامل پرسنل سپاه در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران، ۲۷ نفر به شهادت رسیدند.

گروهک تروریستی «جیش‌ الظلم» بعد از این حمله تروریستی، با انتشار بیانیه‌ای، رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

بسیاری از کشورها از جمله کویت، جمهوری آذربایجان، عراق، سوریه، لبنان، هند، سوریه، پاکستان این حمله تروریستی را محکوم کرده‌اند.

اتحادیه اروپا نیز از این حادثه ابراز تأسف کرده است.