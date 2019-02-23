پخش روزانه ۱۱ ساعت برنامه زنده نوروزی از شبکه سبلان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی شامگاه شنبه در ستاد اجرائی ساماندهی و ارتقای خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: در ایام نوروز بیش از شش ساعت برنانه زنده رادیویی و پنج ساعت برنامه زنده تلویزیونی برای پوشش لحظه به لحظه آخرین وضعیت جوی، وضعیت ترافیک شهرها، معرفی مناطق مختلف گردشگری، اخبار و اطلاعیه‌های نوروزی و برنامه‌های مناسبتی دیگر درنظر گرفته شده است.

وی با قدردانی از افراد دغدغه‌مند در حوزه معرفی استان و کمک‌رسان به پویایی صنعت گردشگری منطقه، افزود: یکی از ابزارهای اطلاع رسانی صدا و سیما بوده و در کنار این بستر، فعالان فضای مجازی و مطبوعات نیزمی‌بایست در معرفی قابلیت‌های گردشگری استان و ارائه اطلاعات نوروزی به گردشگران به مانند همیشه فعال باشند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان اردبیل یادآور شد: در ایام نوروز در اختیار قراردادن اطلاعات دقیق و لحظه به لحظه از اتفاقات مهم جاده‌ای و اخبار و اطلاعیه‌های دستگاه‌های مختلف از طریق تریبون صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها اهمیت مضاعفی داشته و در این راستا سازمان صدا و سیما آماده هرگونه همکاری با دستگاه‌های مرتبط اجرایی است.

ملااحمدی ادامه داد: رضایتمندی از نوع خدمات ارائه شده به مسافران در انتخاب مجدد گردشگران برای حضور مجدد در استان تاثیرگذار بوده و تمامی دستگاه‌ها باید از بسترهای اطلاع رسانی و ارائه خدمات خود در ایام منتهی به آغاز سفرهای نوروزی به بهترین شکل ممکن سود جویند.

وی از تلاش صدا و سیما برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان خبر داد و یادآور شد: با توجه به اینکه صنعت گردشگری از مهمترین محورهای رونق توسعه استان شناسایی شده است این سازمان در جهت معرفی توانمندی و ظرفیت‌های موجود نهایت توان خود را بکار خواهد گرفت.