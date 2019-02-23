اهمیت تعیین روز ملی استان البرز/لزوم ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور شهردار کرج و اعضای این شورا برگزار شد، اظهار کرد: طبق تقویم پیشنهادی، جلسات شورا در شنبه اول هرماه برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تخصیص اعتبارات توسعه فرهنگ قرآنی، گفت: طی سال جاری ۶۶ میلیون تومان برای توسعه فرهنگ قرآنی پیش‌بینی‌شده است که همه متولیان باید برای تحقق این مهم تلاش کنند، سهم هر دستگاه مشخص‌شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری با اشاره به اهمیت تعیین روز ملی برای استان البرز، گفت: ضروری است اعضای شورای فرهنگ عمومی در این خصوص پیشنهادهای خود را تا پایان فروردین‌ماه سال آینده به دبیرخانه این شورا ارائه کنند.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه بنیاد البرزشناسی بیستم مهرماه مصادف با تأسیس دبستان برزگران را برای تعیین روز ملی استان پیشنهاد داده است، گفت: لازم است دیگر روزها ازجمله بسته شدن اتوبان تهران توسط مردم بر روی گارد شاهنشاهی که نشان از ارادت مردم کرج به انقلاب اسلامی است نیز برای تعیین روز ملی استان موردتوجه قرار گیرد.

شهرداری باید دستگاه‌ها را برای جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز قانع و برای تبلیغات محیطی برنامه‌ریزی و طراحی کنند وی در ادامه بر ضرورت تعیین اِلمان برای استان اشاره کرد و گفت: بسیاری وجود محوطه «اُزبکی» را برای اِلمان استان پیشنهاد داده‌اند زیرا این بنا به گفته متولیان هفت هزار سال قدمت دارد.

امام‌جمعه کرج در ادامه به تعیین نماد جانوری و گیاهی استان نیز اشاره کرد و گفت: بنیاد البرزشناسی برای نماد جانوری «عقاب پَرطلایی» و برای نماد گیاهی درخت «اُورَس» را پیشنهاد داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه مباحث فرهنگی باید از مسیر درستش پیگیری شود، گفت: بهتر است مباحث فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی مطرح و موردبررسی قرار گیرد.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با تأکید بر اهمیت جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز در سطح شهر، گفت: شهرداری باید دستگاه‌ها را برای جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز قانع و برای تبلیغات محیطی برنامه‌ریزی و طراحی کنند.

وی با تأکید بر اینکه فضای شهر باید زیبا باشد، گفت: در برخی مناطق تعداد تابلوها به‌قدری زیاد است که منجر به اغتشاشات بصری شده است، شهر باید برای شهروندان زیبا باشد.

پیشنهاد شهرداری کرج درباره جمع‌آوری برخی تابلوهای تبلیغاتی به نفع شهر است امام‌جمعه کرج بابیان اینکه برخی ارگان‌ها به‌واسطه تبلیغات محیطی اقدام به آموزش به شهروندان می‌کنند، گفت: این ارگان‌ها بودجه رسمی برای این انجام مهم در اختیار ندارند و از این طریق تابلوهای تبلیغاتی اقدام به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی برخی از ارگان‌ها در حوزه تبلیغات محیطی منفعت عمومی دارد، گفت: این اقدامات را نمی‌شود حذف کرد ولی باید سازمان‌دهی شده اقدام شود.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های تبلیغاتی در حوزه تبلیغات محیطی، گفت: بیشترین منفعت برای شرکت‌های تبلیغاتی است، اینکه شهرداری پیشنهاد داده رقمی که ارگان‌ها از شرکت‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند از محل ماده ۱۶ به آن‌ها پرداخت و در ازای این کار تابلوها از سطح شهر جمع‌آوری شود خوب است زیرا منافع این مهم به شهر برمی‌گردد.