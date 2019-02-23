دیدار وزیر دفاع قطر با عمر البشیر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپوتنیک، منابع آگاه اعلام کردند که خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر که در حال حاضر به خارطوم سفر کرده با عمر البشیر رئیس‌جمهوری سودان دیدار کرد.

در همین راستا، وزیر دفاع قطر گفت: در دیدار با البشیر وی را از وجود یک همکاری نظامی میان دو کشور در کنار طرح‌های توسعه‌ای مشترک میان دوحه و خارطوم مطلع کردیم. همچنین در این دیدار درباره ضرورت حمایت مداوم از توافق دارفور و امکان تسریع در روند اقدامات باقی مانده در این زمینه بحث و گفت‌وگو کردیم.

لازم به ذکر است که وزیر دفاع قطر به منظور فعال کردن روند مذاکرات میان دولت سودان و گروه اصلی شورشیان دارفور به این کشور سفر کرده است.