دومین شکایت افغانستان از پاکستان در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، برای دومین بار طی یک هفته گذشته، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد و خواستار مقابله با اقدامات اسلام‌آباد شد.

دولت افغانستان علت شکایت خود را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور توسط پاکستان عنوان کرده است.

چند روز پیش از این نیز دولت افغانستان درباره سفراعضای هیئت مذاکره کننده طالبان به پاکستان به سازمان ملل شکایت کرد، هرچند سفر طالبان و برنامه دیدار آنها با نخست وزیرپاکستان لغو شد.

«محمد هارون چخانسوری» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این ارتباط گفته است: پیش از این دولت افغانستان موضوع حملات راکتی ازخاک پاکستان به استان های شرقی این کشور را با مقامات پاکستانی مطرح کرده بود اما این بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد تا براساس قوانین موجود با پاکستان برخورد جدی صورت بگیرد.

دولت افغانستان اعلام کرده است که از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷میلادی، بیش از ۲۸هزار و ۸۰۰ راکت و خمپاره به خاک افغانستان پرتاب شده‌ است که در نتیجه آن بیش از ۸۰ نفر جان باخته و بیش از ۱۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.