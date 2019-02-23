باید به چشم خریدار بیانیه«گام دوم» را خواند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین عصر امروز در نشست ماهیانه تشکل متبوعش، ضمن مرور وقایع ماه گذشته گفت: یکی از موضوعات ماه گذشته ۲۲ بهمن بود که در کمال ناباوری دشمنان انقلاب، مردم حضور با شکوهی در راهپیمایی داشتند و این مهم باعث شد تا بسیاری از رسانه‌های ناهمسو به این حضور پررنگ اقرار کردند.

وی افزود: البته نباید این را به پای خودمان و کارگزاران نظام بنویسیم و بگوییم که عملکرد ما خوب است. مردم به گونه دیگر به نظام نگاه می‌کنند و در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، پای انقلاب خود می‌ایستند و با تمام توان به میدان می‌آیند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: همان‌طور که در نشست قبل گفتم، امروز جمعیت جوان کشور بسیار هستند که انقلاب را ندیده‌اند و امروز از ما مطالبه دارند و البته در مورد دستاوردها و کم و کاستی ها از ما سوال می‌کنند، البته امسال رسانه‌ها و مسئولان به این بلوغ رسیده بودند و این دستاوردها را به خوبی تبیین کردند.

باهنر به بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت و اظهارداشت: موضوع مهم ماه گذشته، بیانیه «گام دوم رهبری» بود که بسیار جامع و کامل است؛ باید به این بیانیه به چشم خریدار بنگریم.

وی بابیان اینکه توصیه می‌کنم این بیانیه را چندین بار به صورت کامل مطالعه کنید، افزود: ما در جلسه شورای مرکزی جامعه مهندسین هم بر روی این بیاینه بحث کردیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: ما در جامعه مهندسین بیانیه ای صادر کردیم و سعی مان این نبود که به صورت یک سویه از مسئولان و افراد حقیقی و حقوقی مطالبه کنیم که این روال گذشته بوده است.

باهنر با بیان اینکه امروز عملکرد و کار ویژه جامعه مهندسین را تبیین کرده ایم، گفت: باید سعی کنیم که در برخورد با بیانیه رهبری روحیه پاسخ به مطالبات را در پیش گیریم.

وی افزود: یکی از وظایف ما در این روزها این است که باید روحیه امید را در جامعه رشد دهیم زیرا امروز چیزی که مردم و مسئولان را آزار می‌دهد، همین ناامیدی در جامعه است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره ایجاد ستاد بزرگداشت روز مهندس، خاطرنشان کرد: چند سال گذشته ستادی تشکیل دادیم که بنده مسئول آن بودم و توفیق شد که دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم. ایشان در آن دیدار به ما گفتند، «دانشکده‌های فنی پیش از انقلاب در مبارزات انقلاب پیش رو بودند.»

وی یادآور شد: رهبری در مورد نقش مهندسین در دفاع مقدس نیز به ما گفتند که در آن دوران نیز روزی نبود که مهندسین یک ابتکار جدید از خود نشان ندهند.