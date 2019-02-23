به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه اعضای بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان به مناسبت روز مادر و مقام والای زن در سالن اجتماعات دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان با آیت الله رسول فلاحتی دیدار کردند.

آیت الله رسول فلاحتی در این دیدار با بیان اینکه بزرگترین هدف انقلاب تمدن‌سازی اسلامی است، اظهارکرد: نخستین بخش در تمدن سازی اسلامی دگرگونی حکومت ۲۵۰۰ ساله طاغوتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین جنایات در طول تاریخ ایران در این دوره انجام شده است، تصریح‌کرد: گرفتن هویت زن مسلمان بزرگترین جنایت نظام طاغوت علیه بانوان ایرانی بود که متاسفانه آثار آن همچنان ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: زندگی در سایه اندیشه فمنیستی و لیبرال غربی و زندگی نکبت‌بار شاهی سبب شد زن ایرانی هویت خود را از دست دهد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هویت زن مسلمان به معنای خاص و عام در دنیا را احیا کرد، گفت: انقلاب با بازگرداندن هویت زن مسلمان زمینه را برای اندیشیدن و فعالیت در همه بسترها در راستای پیشرفت، آرمان‌گرایی و مطالبه گریی نسبت به عفاف و حجاب را فراهم کرد.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در کنار هم مانعی برای رسیدن به آمال و آرزوهای آنها نیست، افزود: امروز طلایی‌ترین دوران برای زنان قبل و بعد از انقلاب در ایران است.

نماینده ولی فقیه در گیلان تصریح‌کرد: زنان مسلمان در زیر سایه حکومتی که عصاره شیر زنان تاریخ اسلام یعنی حضرت زهرا(س) و حضرت زینب (س) است گام برمی دارند.

وی با اشاره به تلاش و بودجه میلیاردی دشمن برای خدشه به جایگاه زنان مسلمان و ایجاد فاصله میان زنان و هویت واقعی آنها، گفت: امروز ۲ هزار سایت و حدود ۱۴۰۰ سال کتاب در طول ۴۰ سال گذشته علیه انقلاب فعالیت و منتشر شده است.

آیت الله فلاحتی به عملکرد نامطلوب در راستای مبارزه و مقابله با دشمن در حوزه جنگ نرم اشاره و اظهارکرد: عدم انجام وظایف سبب عملکرد ضعیف در این بخش شده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه متولیان فرهنگی نیز در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده و بودجه فرهنگی نیز اندک است، افزود: در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هر چیزی به غیر از فرهنگ، عفاف و حجاب زن مسلمان ترویج و تبلیغ می شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمن هم در زمینه امکانات و تجهیزات و هم سرمایه‌گذاری جلوتر از ما است، گفت: متاسفانه اداره قوی در این زمینه وجود ندارد و در عرصه میدانی نیز محافظه کارانه عمل می شود. عده‌ای در خیابان‌ها مانور بی عفتی و فرهنگ ولنگاری غربی می‌دهند

آیت الله فلاحتی با اشاره به مشکلات اقتصادی در جامعه، بیان کرد: مشکلات اقتصادی که منجر به اختلال در زندگی مردم شده است نباید بهانه‌ای برای رسیدن به مقاصد ضد اسلامی شود.