به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار امروز شنبه در جریان بازدید از سردخانه های ذخیره میوه، گوشت، مرغ، برنج و شکر ویژه شب عید اظهار داشت: با عنایت به تجارب سنوات قبل و برنامه ریزی های انجام شده، تدارک ذخیره سازی و تهیه میوه و سایر مایحتاج شب عید هم استانی های عزیز از ماه های قبل انجام شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۷۰۰ تن سیب و پرتقال با کیفیت مطلوب به سرخانه ها حمل شده و درصورت نیاز هم تدابیر لازم اندیشیده شده است، تصریح کرد: همچنین به میزان کافی مرغ و گوشت منجمد نیز در سردخانه های استان موجود است که با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان آمادگی توزیع از اواخر اسفند ماه سال جاری و اوایل سال آینده در تمامی شهرستان های استان فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: شهروندان و هم استانی های عزیز مشکلی درخصوص تامین میوه و مایحتاج شب عید نخواهند داشت.

بازدار با اشاره به اینکه تمامی مایحتاج و اقلام ضروری ایام پایانی سال در سردخانه ها و انبارهای استان ذخیره سازی شده است، افزود: تمامی اقلام ضروری توسط شبکه توزیع کاملا گسترده ستاد تنظیم بازار، سازمان صنعت، معدن تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی و اتحادیه های روستایی و عشایری بین هم استانی های عزیز در سراسر استان عرضه خواهد شد.