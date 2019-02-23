به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «خوان گوایدو» رهبر شورشیان تحت حمایت آمریکا و مخالف دولت قانونی و منتخب ونزوئلا ادعا کرد: کمک ها از برزیل به ونزوئلا رسیده است!

این در حالیست که خبرگزاری فرانسه در خبری در همین باره اعلام کرد که کمک های آمریکا برای شورشیان ونزوئلا در راه این کشور است.

گفتنی است، خوان گوایدو رهبر شورشیان مورد حمایت غرب پیشتر و به بهانه همراهی کمک های آمریکا به شورشیان با نقض قانون ممنوعیت خروج از کشور به کلمبیا رفته و قصد دارد با محموله های آمریکائی به این کشور بازگردد.

این در حالیست که ونزوئلا طی هفته های گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است.

خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا و رهبر شورشیان مخالف دولت این کشور چهارشنبه ۲۳ ژانویه به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس خود را «رئیس‌جمهوری موقت» این کشور اعلام کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز با نقض منشور ملل متحد بر لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل پس از سخنان گوایدو با انتشار بیانیه‌ ای مضحک اعلام کرد: خوان گوایدو، رئیس مجلس ملی ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت می‌شناسم!

نیکلاس مادورو طی سخنانی در جمع هواداران خود مقابل کاخ ریاست جمهوری کاراکاس اعلام کرد: ونزوئلا تمام روابط خود با آمریکا را قطع کرده است. این کشور درصدد کودتا علیه دولت قانونی و منتخب در ونزوئلا است. تمام دیپلمات‌ های آمریکایی در ونزوئلا در عرض ۷۲ ساعت باید کشورمان را تَرک کنند.